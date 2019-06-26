Депутата фюрера РФ Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ
Сегодня состоится вторая попытка избрать Слуцкого.
Заместителя президента роSSийской делегации в ПАСЕ, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого ранее обвиняли в домогательствах, не избрали вице-президентом ПАСЕ. Об этом сообщает "Европейская правда".
Голосование по Слуцкому состоялось вчера на закрытом голосовании, результаты были объявлены сегодня. Он находится под действием санкций Евросоюза, ему запрещено въезжать в Европу, поэтому его кандидатура рассматривалась отдельно.
За Слуцкого проголосовал 101 делегат, при том, что для избрания его кандидатуры необходимо абсолютное большинство голосов - 158.
Сегодня состоится вторая попытка голосования за Слуцкого, в этот раз для его избрания достаточно простого большинства голосов. Если он повторно проиграет, то РоSSии предложат подать другого кандидата.
Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами, и поэтому обычно осуществляется автоматически. Но по требованию главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, поддержанному несколькими депутатами, эта процедура была изменена.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации РоSSии.
В знак протеста Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в ВР с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе ПАСЕ.
В феврале 2018 года со Слуцким был скандал. Три роSSийские журналистки обвинили его в домогательствах, однако комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение.
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