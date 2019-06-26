Киевсовет повторно проголосует за проспекты Бандеры и Шухевича

Столичные власти отказались мириться с решением окружного суда.

?Киевсовет повторно проголосует за проспекты Бандеры и Шухевича
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет на ближайшей сессии повторно переименует Московский проспект и проспект Ватутина в Бандеры и Шухевича.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, комментируя решение Окружного административного суда Киева о возвращении проспектам Бандеры и Шухевича старых названий.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - говорится в фейсбуке Кличко.

Напомним, в июле 2016 Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

Проспект Ватутина был переименован в проспект Шухевича в июне 2017.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил эти решения.


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