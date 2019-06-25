ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации

Беглый нардеп в течение последних пяти лет не проживает на территории Украины.

Центральная избирательная комиссия на заседании 24 июня повторно отказалась зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду.

Решение принято единогласно, сообщает Гражданская сеть "ОПОРА" в Facebook.

"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июня стало известно, что беглый депутат Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах и получил отказ. Поскольку не проживал в Украине в течение последних 5 лет, как этого требует избирательное законодательство. По информации "Слідство.Інфо", Онищенко подал в суд на решение Центризбиркома, предоставив письмо от "Всеукраинской федерации конного спорта Украины", которое подтверждает его участие в соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда сочла причину выезда Онищенко уважительной и обязала Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в нардепы.

Министр спорта Игорь Жданов заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях, поскольку не входит ни в основной, ни в резервный состав сборной Украины по конному спорту.

ЦИК подала апелляцию на решение суда, которым Центризбирком обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.