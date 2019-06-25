ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ
"Происходит настоящий Страсбурзський заговор некоторых европейских политиков и делегаций".
Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила более 200 правок делегации Украины в резолюцию по возвращению делегации РоSSийской Федерации.
Об этом сообщила вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.
По ее словам, "за" правки проголосовали 52 "принципиальных европейца", 110 евродепутатов выступили "против".
"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбурзський заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко.
Напомним, что на сегодняшней сессии ПАСЕ ожидается решение о снятии санкций с роSSийской делегации, которая уже завтра может принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.
Ранее ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по MH17 и роSSийскому шантажу.
Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.
В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.
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Политика
25.06.2019 05:22