ЦИК не пустила Клюева на выборы
Бывший "регионал" с 2014 года не живет в Украине.
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, которого выдвинула Либеральная партия Украины по округу №46 с центром в Бахмуте.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии в воскресенье.
Причина отказа не указана, но известно, что Клюев с 2014 года не проживает в Украине из-за угрозы уголовного преследования.
Напомним, что Клюев при Януковиче был первым вице-премьером, секретарем СНБО и главой Администрации президента.
28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что он находится на территории РоSSии.
Несмотря на то, что Клюев может быть причастен к массовым убийствам на Майдане, за пять лет органы правосудия так и не смогли привлечь его к ответственности. В 2019 году Клюев успешно добился снятия европейских санкций.
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23.06.2019 15:33