В Эфиопии при попытке госпереворота убили главу Генштаба и губернатора

В Эфиопии в ночь на 23 июня при попытке госпереворота были убиты глава генерального штаба армии Сеаре Меконнен и губернатор штата Амхаре. Об этом пишет ВВС со ссылкой на местные СМИ .

В офисе премьер-министра страны Абия Ахмеда заявили, что за переворотом стоит глава службы безопасности штата Амхаре. Арестовали ли его, неизвестно.

Ахмед объявил, что в главу Генштаба стреляли «близкие ему люди». Вместе с главой штата Амхаре Амбахью Меконнен погиб его советник, также был ранен генеральный прокурор области.