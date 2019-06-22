Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса

"Могу покрасить ларек".

Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Фото: Макс Левин

Олигарх Игорь Коломойский не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.

Об этом Коломойский заявил УП.

"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшучивался Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали, олигарх ответил, что такой встречи не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Бизнес-форуме заявил, что Коломойский будет вкладываться в инфраструктуру Донбасса, но еще об этом не знает.

Зеленский рассказал, что уже встречался с Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.

Ранее Зеленский говорил, что рассчитывает на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса. Он говорил, что в июле проведет ряд встреч с бизнесменами, чтобы обсудить инвестиции.


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