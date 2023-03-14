Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети

Військово-морські сили Індії мають намір замовити понад 200 надзвукових російсько-індійських ракет BrahMos. Як очікується, нове замовлення незабаром схвалить індійське міністерство оборони. Про це повідомляє видання ANI .

Цими протикорабельними ракетами мають озброїти бойові кораблі індійського флоту, а також мобільні берегові ракетні комплекси. Відомо, що йдеться про версію надзвукових ракет зі збільшеною дальністю польоту до 400 км. Раніше російсько-індійське підприємство BrahMos Aerospace провело успішні пробні пуски цих ракет.

“Ракетна система досягла значного прогресу упродовж минулих років, після того, як спільне індійсько-російське підприємство збільшило радіус її дії з 290 до 400 км”, – йдеться в повідомленні ANI.

Зазначається, що вміст індійських компонентів у ракетній системі також збільшився. Багато систем у ракеті BrahMos були модернізовані та оцифровані для збільшення залучення індійської промисловості та виробників у цей проєкт.