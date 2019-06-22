Гройсман опроверг возможность приватизации украинской ГТС
Подобные слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы.
Украинская газотранспортная система является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.
"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Гарантирую, что ни я, ни Правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что подобные слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы.
Ранее Юлия Тимошенко подала в ГБР заявление о попытке незаконного присвоения украинской ГТС.
По мнению Тимошенко, правительство и президенты с 2016 года доводят ГТС до банкротства.
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