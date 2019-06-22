В Узбекистане Сенат впервые возглавила женщина
21 июня члены Сената избрали лидером Танзилу Норбоеву.
Впервые в истории Узбекистана женщина возглавила верхнюю палату парламента - Сенат.
21 июня члены Сената избрали лидером Танзилу Норбоеву, передает Радио Свобода.
До того как 20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев номинировал Норбоеву на должность, она была вице-премьером и главой правительственного комитета по вопросам женщин.
Предыдущий председатель Сената Нигматулла Юлдошев 20 июня был переведен на должность генерального прокурора.
Он сменил на этом посту уволенного Отабека Муродова, которого обвинили во взяточничестве.
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