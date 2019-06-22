В Тбилиси началась акция с требованием отставки главы МВД
Перед зданием парламента находятся от пяти до восьми тысяч человек, что гораздо больше, чем накануне.
Фото: twitter.com
Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси началась акция протеста.
По данным Грузия онлайн, на месте находятся председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры.
На месте мобилизованы правоохранители.
Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, а также чтобы власть взяла ответственность за произошедшие вчера факты.
Интерфакс пишет, что в отличие от вчерашней акции, которой руководили оппозиционные партии, микрофон на трибуне взяли представители общественности. Главное их требование - изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов.
К протестующим присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции. Сегодняшняя акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию, передает агентство.
?? Молодёжи перед парламентом очень много. Главное требование : отставка министра МВД Гахария - отдавшего приказ стрелять по мирным гражданам. Молодёжь и студенты пришли с заклеенным одним глазом в солидарность с теми, кто вчера потерял глаз pic.twitter.com/cyN83nRzbm
Напомним, в ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.
В результате столкновений в результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщают Новости-Грузия. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.
АнтироSSийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.
Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.
В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.
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