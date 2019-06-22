Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

У главы государства нет полномочий, чтобы отстранять или увольнять членов правительства.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Ответ опубликован на официальном сайте петиций к президенту.

В частности, президент отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной Рады.

"Увольнение с должности министра внутренних дел Украины, согласно Конституции Украины, осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - сказано в ответе.

В соответствии с требованиями закона член Кабинета министров может быть уволен с должности Радой путем принятия отставки члена правительства по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе. Отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которых он назначает.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об увольнении с должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - подытожил президент.

Напомним, петиция об отставке Авакова набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей за несколько дней в начале июня. Сам министр заявил, что не намерен подавать в отставку.