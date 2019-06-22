Трамп в последний момент отменил удар по Ирану (обновлено)

Самолеты уже были в воздухе, а корабли на местах, но поступила команда "отбой".

Трамп в последний момент отменил удар по Ирану (обновлено)

Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар по Ирану и при посредничестве Омана предупредил об этом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.

Они рассказали об этом предупреждении после того, как New York Times написал о том, что Трамп сначала одобрил ракетные удары по Ирану, а потом передумал.

Издание сообщило, что Трамп санкционировал нанесение ракетных ударов по ряду объектов, в том числе по радиолокационным и ракетным установкам. Удары планировалось нанести до рассвета в пятницу, чтобы минимизировать риск для иранских военных и мирных жителей.

Самолеты уже были в воздухе, а корабли на местах, но поступила команда "отбой", и ракеты так и не были запущены.

Reuters пишет, что в своем послании Трам призвал Иран к переговорам.

"Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и хочет переговоров с Тегераном по поводу разных вопросов. Он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер Хаменеи", - цитирует издание одного чиновника.

Второй добавил, что Иран дал понять, что Хаменеи против против переговоров, "но сообщение будет передано емудля принятия решения".

Иран также передал оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия.

Угрозы США связаны с тем, что Иран сбил американский наблюдательный беспилотник Global Hawk над Ормузским проливом.

Кроме того, опасения по поводу возможной вооруженной конфронтации между США и Ираном усилились после того, как на прошлой неделе власти США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. Сам Тегеран эти обвинения отвергает.

Обновление. Президент США Дональд Трамп в твиттере подтвердил, что США были готовы нанести удар по Ирану и атаку отменили в последний момент.

"В понедельник они сбили дрон, летевший над международными водами. Минувшей ночью мы были готовы отомстить ударом по трех разных местах, но я просил: сколько умрут. 150 человек, сэр, ответил мне генерал. За десять минут до удара я остановил его - слишко непропорционально сбитому дрону. Я не спешу, наши вооруженные силы восстановлены, подготовлены и, безусловно, лучшие в мире. Санкции кусаются, и прошлой ночи мы их усилили", - написал Трамп, не преминув обвинить своего предшественника Барака Обаму в подписании "ужасной" ядерной сделки с Ираном.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019


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