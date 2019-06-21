РоSSийские депутаты дискредитируют православие как таковое, - "Народный фронт"

"Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить".

РоSSийские депутаты дискредитируют православие как таковое, - "Народный фронт"
Виктор Еленский
Фото: nfront.org.ua

Народный депутат от "Народного фронта" Виктор Еленский вчера на Межпарламентской Ассамблее Православия выступил против решения об избрании председателем Ассамблеи представителя Коммунистической партии Государственной думы РФ Сергея Гаврилова, после чего на него напали роSSийские депутаты.

Об этом сообщается на сайте "НФ".

"РоSSийские депутаты дискредитируют не только Межпарламентскую Ассамблею Православия, но и православие как таковое, - заявил Еленский, оставив МАП, которая в этом году проходила в Грузии.

Как сообщалось, председателем Ассамблеи был избран представитель Компартии РФ Гаврилов, который принимал участие в роSSийско-грузинской войне.

Это вызвало массовые недовольства среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарность, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - подчеркнул депутат.

После этого выступления роSSийские депутаты начали толкать Еленского и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где роSSийские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.

Напомним, в Грузии начались массовые протесты после того, как депутат Госдумы РФ Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Он сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Грузинские оппозиционеры обвиняли Гаврилова в том, что он участвовал в войне против Грузии.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Есть пострадавшие.


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