Герус: запуск нового энергорынка может оставить города без электричества, воды и тепла

"С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит".

Герус: запуск нового энергорынка может оставить города без электричества, воды и тепла
Андрей Герус
Фото: Громадське

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что запуск нового рынка электроэнергии c 1 июля может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электро-, водо- и теплоснабжения.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Полтора месяца назад я высказался за то, чтобы перенести введение нового рынка э/э. На меня полетели все шишки, что я против реформ, за олигарха и вообще... За последние три недели за перенос рынка уже высказались Всемирный банк, ЕБРР, ЕК, USAID, СУП и многие другие... Друзья, кто еще не успел, можете теперь высказываться за перенос нового рынка, это безопасно и даже трендово. Но уже и поздно, и безрезультатно", - написал Герус.

"С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии. Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за э/э) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - добавил представитель президента.

В то же время он добавил, что "изменения приняты законом, а имплементация происходила правительством".

"Ни президент, ни СНБО не могут изменить закон", - резюмировал Герус.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Данный закон имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС. Правительство на заседании 5 июня приняло необходимые решения для внедрения рынка. Премьер Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя, а тарифы для населения не будут расти.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 500 млн евро.


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