Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти Тымчука

"Последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома".

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти Тымчука
Дмитрий Тымчук
Фото: Главред

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.

Однако, отметила Максимец, официальную версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, владеющих информацией о причине смерти Тымчука и получения результатов предназначенных судебных экспертиз.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Кроме того были взяты смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено из камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру, других лиц в квартире не находилось".

Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением обнаружила его супруга.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося, уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".

Также из квартиры погибшего исчезли ювелирные изделия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
С телеканала ZIK начали уходить журналистыС телеканала ZIK начали уходить журналисты
Президент Туркменистана показал военным, как стрелять по мишеням на велосипедеПрезидент Туркменистана показал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде
Блок рекламы


Похожие новости
"Информационное сопротивление" просит СМИ не манипулировать гибелью Тымчука"Информационное сопротивление" просит СМИ не манипулировать гибелью Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия ТымчукаПолиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
АП рассматривает вариант переезда в Украинский домАП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
В АП заподозрили диверсию со стороны МИД из-за плагиата в речи ЗеленскогоВ АП заподозрили диверсию со стороны МИД из-за плагиата в речи Зеленского
LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"LIGA.net: администрация Зеленского рассматривает возможность переезда в "вертолетную площадку Януковича"
Кандидатура Медведчука как переговорщика с украинской стороны не рассматриваетсяКандидатура Медведчука как переговорщика с украинской стороны не рассматривается
Подозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствиемПодозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствием
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Порошенко призвал в кратчайшие сроки найти виновников смерти сотрудника АППорошенко призвал в кратчайшие сроки найти виновников смерти сотрудника АП
Заммэра Сум объявили о подозрении по делу о смерти младенца в лифтеЗаммэра Сум объявили о подозрении по делу о смерти младенца в лифте
Последние новости
Подгружаем последние новости