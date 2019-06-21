Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти Тымчука
"Последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома".
Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата Дмитрия Тымчука.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.
Однако, отметила Максимец, официальную версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, владеющих информацией о причине смерти Тымчука и получения результатов предназначенных судебных экспертиз.
"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.
"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.
В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.
"Кроме того были взяты смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.
Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено из камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру, других лиц в квартире не находилось".
Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением обнаружила его супруга.
Полиция рассматривает несколько версий случившегося, уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".
Также из квартиры погибшего исчезли ювелирные изделия.
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Политика
21.06.2019 08:28