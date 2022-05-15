"РоSSия совершает экономическое самоубийство": немецкому бизнесу советуют уходить из РФ

РоSSия совершает экономическое самоубийство, ее экономику ждет "деградация до уровня развивающейся страны", поэтому немецкому бизнесу советуют уходить из РФ . Таковы некоторые ключевые тезисы растущего числа публикаций в немецких СМИ , которые цитирует DW .

"Известные экономисты предупреждают деловые круги ФРГ о бесперспективности роSSийского рынка после нападения РФ на Украину и введения многочисленных западных санкций", - говорится в материале.

Издание приводит аргументы экспертов, которые свидетельствуют о том, что немецким фирмам стоит поскорее свернуть бизнес с Россией .

Так, в Германии считают, что РоSSия хоть и не станет Северной Кореей, но будет всего лишь поставщиком сырья для Азии. В то же время, на превращение РоSSии в "поставщика энергии для Азии" потребуется время, вероятно - годы. А на строительство трубопроводов в Китай может уйти целое десятилетие.

"Что-то большее вряд ли получится. Ведь все, что на самом деле важно для движения в будущее, у Китая и так уже есть", - приводит издание мнение одного из экспертов.

Как считают в Германии, от голода в РоSSии никто не умрет, 80 процентов покупательной способности останутся. Но "многие рабочие места будут уничтожены" и это ударит по всем, в том числе по представителям среднего класса, которые до сих пор "охотно проводили отпуска в европейских странах".

Эксперты удивлены заявлениями, звучащими в РоSSии, о "росте через технологический регресс". По их словам, "рост через регресс" - очень своеобразный месседж, ведь рост ВВП обеспечивается как раз технологическим прогрессом.

"Ставка на технологии предыдущих поколений фактически означает, что роSSийским предприятиям рекомендуют "даже не надеяться на то, что они смогут быть конкурентоспособными" в глобальном соревновании. Глядя на царящую сейчас во всем мире жажду развития, кому нужна сегодня заведомо устаревшая продукция?", - цитирует издание одно из мнений.

Поэтому, делают вывод в Германии, происходит "грандиозное движение РоSSии по нисходящей ветви" и "у этой страны нет инновационного потенциала".

"Вся эта война является экономическим самоубийством", - заявляет в интервью популярной в деловых кругах ФРГ консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий специалист по военной экономике Маркус Койп, доцент Военной академии при Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

По его словам, "мы являемся свидетелями деградации развитой экономики до уровня развивающейся страны".

Эксперт предсказывает РоSSии длительный период высокой инфляции, что ударит по "нормальному населению" и заставит Путина субсидировать основные продукты питания.

"Это будет возвращением в Советский Союз 80-х годов, в мрачную и убогую империю".

В другом интервью, опубликованном газетой Die Welt, Маркус Койп дает происходящему в РоSSии такую оценку: "В долгосрочном плане Путин наносит с экономической точки зрения очень, очень большой вред. Возможно, он этого не осознает. Возможно, ему это безразлично".

Напрямую к деловым кругам ФРГ обращается в гостевом комментарии на страницах Handelsblatt публицист Бернд Циземер, в прошлом - главный редактор этой экономической газеты, а до этого, в 1990 - 1995 годах, ее корреспондент в Москве.

Он цитирует русскую пословицу "семь раз отмерь, один раз отрежь" и приводит семь причин, по которым бизнес немецких концернов в РоSSии уже не восстановится, как это в прошлом уже неоднократно случалось после самых разных кризисов. На сей раз, считает автор, надежды на то, что удастся "перезимовать", несбыточны: "РоSSийской экономике предстоит очень долгая зима".

Первая причина состоит в том, что на Западе Путина считают "военным преступником", а потому нормальных политических контактов с Россией не будет, а будет новая холодная война, причем еще более ожесточенная, чем предыдущая.

не будет, а будет новая холодная война, причем еще более ожесточенная, чем предыдущая. Во-вторых, происходящее в данной момент крушение нефтегазового сотрудничества "сломает хребет германо-роSSийским отношениям". Для ФРГ вопрос уже не в том, надо ли избавляться от энергетической зависимости от РФ , а только в сроках.

, а только в сроках. В-третьих, немецкому бизнесу не стоит рассчитывать на то, что окончание войны приведет к отмене западных санкций, особенно американских.

Четвертая причина: новые крупные проекты в РоSSии из-за санкций еще многие годы будут слишком рискованными. " Таким концернам, как Claas или Knauf, которые любой ценой хотят остаться в РоSSии, следует настроиться на медленный упадок своих фабрик ", - прогнозирует Бернд Циземер.

", - прогнозирует Бернд Циземер. Пятой причиной он считает большие репутационные риски во всем мире для тех фирм, которые попытаются "перезимовать" в РоSSии.

Шестую причину автор видит в дальнейшем ухудшении и без того плохого делового климата в РоSSии, отчего, по мнению бывшего корреспондента в Москве, больше всего пострадают именно немецкие фирмы.

" Ослепленное 20-летней пропагандой и национальным науськиванием, большинство россиян воспринимает именно себя как жертв войны, несправедливо наказанных западными санкциями и в особой мере пострадавших от предательства немцев. Немногочисленные немецкие менеджеры, которые все еще пытаются остаться в РоSSии, рассказывают о всевозможных вербальных атаках ", - отмечается в статье.

" и в особой мере пострадавших от предательства немцев. Немногочисленные немецкие ", - отмечается в статье. Седьмая причина состоит в быстром обеднении россиян. От того высокого потребительского спроса, которым объясняли свое широкое присутствие на роSSийском рынке торговые компании Metro и Globus, скоро мало чего останется, предупреждает автор.

Приведя эти семь аргументов, Бернд Циземер со страниц Handelsblatt настоятельно рекомендует немецким компаниям "один раз отрезать", иначе говоря: "Списать бизнес в РоSSии".