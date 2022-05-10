Леонид Кравчук: что известно о болезни и смерти первого президента

Сегодня, 10 мая, в Киеве умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он возглавлял украинское государство с 1991 по 1994 годы.

Остановилось сердце Леонида Кравчука: что известно о болезни и смерти первого президента Украины

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 Леонид Кравчук возглавлял контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе. Во время работы в группе президент последовательно отстаивал позиции Украины, ни в чем не уступая роSSийской стороне.

В июне прошлого года 87-летний Кравчук почувствовал резкое ухудшение здоровья, дали о себе знать накопившиеся проблемы с сердцем. Леонид Макарович был вынужден пропустить торжественное заседание Верховной Рады, состоявшееся 29 июня 2021 года по случаю Дня Конституции. Тогда же стало известно, что ему сделали операцию на сердце.

Остановилось сердце Леонида Кравчука: что известно о болезни и смерти первого президента Украины

После операции президент попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Президент не сумел публично отпраздновать и 30-ю годовщину Независимости в августе.

Однако в сентябре появилась информация, что Леонид Макарович проходит реабилитацию после оперативного вмешательства и идет на поправку.

10 января 1022 года Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет. А спустя ровно четыре месяца сердце первого президента Украины остановилось.


Марченко Любов, Тудей

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