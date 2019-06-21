Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами
11 июня президент уволил с этой должности Ивана Куцыка.
Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность руководителя Государственного управления делами.
Распоряжение №63/2019-рп обнародовано на сайте главы государства.
"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.
Президент также утвердил условия проведения этого конкурса.
Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Ивана Куцыка и назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправделами Сергея Борзова.
Ранее сегодня президент Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.
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Политика
21.06.2019 08:27