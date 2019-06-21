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Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами 11 июня президент уволил с этой должности Ивана Куцыка. Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность руководителя Государственного управления делами. Распоряжение №63/2019-рп обнародовано на сайте главы государства. "Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе. Президент также утвердил условия проведения этого конкурса. Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Ивана Куцыка и назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправделами Сергея Борзова. Ранее сегодня президент Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.

LB.ua

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