Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами

11 июня президент уволил с этой должности Ивана Куцыка.

Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность руководителя Государственного управления делами.

Распоряжение №63/2019-рп обнародовано на сайте главы государства.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.

Президент также утвердил условия проведения этого конкурса.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Ивана Куцыка и назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправделами Сергея Борзова.

Ранее сегодня президент Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.


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