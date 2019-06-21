Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business за три-четыре года

"Сюда должна стоять очередь из инвесторов".

Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business за три-четыре года
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убежден, что через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, и в страну "должна стоять очередь из инвесторов".

Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, сообщается на сайте президента.

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что провел "инвентаризацию" президентских указов минувших лет и отменил документы, которые сдерживали развитие экономики.

"Наша команда в Администрации президента не теряет времени. Мы провели полную инвентаризацию указов президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику. И сегодня они отменены", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о "драконовских" штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничениях для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрете использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы и т.д.

Президент также сообщил, что отныне отменено требование обязательной продажи валютной выручки.

"Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За то и за другое должны поблагодарить Нацбанк. Я убежден, что это результат его независимости, я буду ее уважать и защищать", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в дальнейшем будет еще больше изменений. Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом, что поможет уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну, и кскорить европейскую интеграцию.

Зеленский пообещал, что его команда будет работать над улучшением кредитного рейтинга, который сейчас находится на уровне B-, и пообещал изменить ситуацию за несколько лет. Также среди приоритетов - восстановление положительного имиджа Украины в мире, будет способствовать привлечению инвесторов, преодоление коррупции, борьба с контрабандой и рейдерством.

Президент также поддержал масштабную приватизацию и лишения СБУ "несвойственных ей функций".

Отметим, что в общем рейтинге Doing Business-2019 Украина заняла 71-е место среди 190 стран, что на пять позиций выше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о финансировании ряда проектов для восстановления Донбасса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Хомчак - о выходе из Иловайска: Не знаю, почему решение наверху принималось так долгоХомчак - о выходе из Иловайска: Не знаю, почему решение наверху принималось так долго
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формыЗеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формы
Филарет пообещал не воевать с ПЦУ за имуществоФиларет пообещал не воевать с ПЦУ за имущество
Зеленский заявил, что поддержит большую приватизациюЗеленский заявил, что поддержит большую приватизацию
Зеленский ответил отцу Екатерины Гандзюк по поводу встречи без журналистов Зеленский ответил отцу Екатерины Гандзюк по поводу встречи без журналистов
Зеленский рассказал о встрече с АхметовымЗеленский рассказал о встрече с Ахметовым
Минобороны опровергло свое сообщение о призыве Зеленского в 2014-2015 годахМинобороны опровергло свое сообщение о призыве Зеленского в 2014-2015 годах
Зеленский пообещал лично контролировать процесс привлечения немецкого бизнеса в УкраинуЗеленский пообещал лично контролировать процесс привлечения немецкого бизнеса в Украину
Онищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в УкраинуОнищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в Украину
Зеленский предлагает начать обмен пленными с РФ в формате "10 на 10" или "15 на 15"Зеленский предлагает начать обмен пленными с РФ в формате "10 на 10" или "15 на 15"
Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"
Последние новости
Подгружаем последние новости