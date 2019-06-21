Зеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формы

Президент отменил 159 указов своих предшественников.

Зеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формы
Фото: inlviv.in.ua

Президент Владимир Зеленский отменил указ, предписывающий обязательное ношение школьной формы для учеников.

Об этом сообщается на сайте президента.

В частности, отменен указ президента Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года.

"Признать утратившими силу: Указ президента Украины 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учеников средних учреждений образования", - говорится в указе Зеленского №418/2019.

Данным указом предписывалось обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов. Также документом устанавливались образцы формы и допускалась ее вариативность.

Ранее на сайте Администрации президента была опубликована петиция, в которой Зеленского просили отменить школьную форму и соответствующий указ. На данный момент петиция не набрала необходимого для рассмотрения количества голосов.

Напомним, согласно ст. 23. закона "Об образовании", государство гарантирует академическую, организационную, финансовую и кадровую автономию учебных заведений.

Вопрос о введении школьной формы регламентируется уставом школы и правилами внутреннего распорядка, которые разрабатываются самим учебным заведением. Родители учащихся также имеют право участвовать в решении организационных вопросов по внедрению школьной формы.

Подробнее о том, нужна ли ученикам школьная форма, читайте в материале LB.ua "Зніміть це негайно".


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