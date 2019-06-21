Зеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формы
Президент отменил 159 указов своих предшественников.
Президент Владимир Зеленский отменил указ, предписывающий обязательное ношение школьной формы для учеников.
Об этом сообщается на сайте президента.
В частности, отменен указ президента Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года.
"Признать утратившими силу: Указ президента Украины 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учеников средних учреждений образования", - говорится в указе Зеленского №418/2019.
Данным указом предписывалось обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов. Также документом устанавливались образцы формы и допускалась ее вариативность.
Ранее на сайте Администрации президента была опубликована петиция, в которой Зеленского просили отменить школьную форму и соответствующий указ. На данный момент петиция не набрала необходимого для рассмотрения количества голосов.
Напомним, согласно ст. 23. закона "Об образовании", государство гарантирует академическую, организационную, финансовую и кадровую автономию учебных заведений.
Вопрос о введении школьной формы регламентируется уставом школы и правилами внутреннего распорядка, которые разрабатываются самим учебным заведением. Родители учащихся также имеют право участвовать в решении организационных вопросов по внедрению школьной формы.
Подробнее о том, нужна ли ученикам школьная форма, читайте в материале LB.ua "Зніміть це негайно".
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