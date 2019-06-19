Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в фейсбук.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили.

Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский завершил рабочий визит в Мариуполь, пробежав сквозь работающий фонтан. Вокруг Зеленского на площади образовалась толпа, после чего глава государства вместе с охранниками перебежали через фонтан, чтобы сесть в автомобиль.

Видео с забегом Зеленского стало хитом в украинском Youtube, набрав более 2,5 млн просмотров.


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