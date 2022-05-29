Эрдоган завтра поговорит с Зеленским и Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и роSSийским диктатором Владимиром Путиным, передает в воскресенье государственное агентство Anadolu .

Он сказал, что призовет к диалогу.

"Будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", — сказал Эрдоган, говоря о планируемых телефонных разговорах.