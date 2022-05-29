Эрдоган завтра поговорит с Зеленским и Путиным

Анкара собирается призывать к диалогу.

Эрдоган завтра поговорит с Зеленским и Путиным
© Офис президента

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и роSSийским диктатором Владимиром Путиным, передает в воскресенье государственное агентство Anadolu.

Он сказал, что призовет к диалогу.

"Будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", — сказал Эрдоган, говоря о планируемых телефонных разговорах.

Трудно сказать, когда может состояться встреча между президентами Украины и РФ. Власти РФ могут продолжать говорить, что они готовы к переговорам и поиску решения, но на это не указывает ни один из фактов, сказал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.


Александр Хребет, ZN.ua

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