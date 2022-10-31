Кулеба про брудну бомбу РФ: Кремль "відчайдушно благає" з ним поговорити

Вигадки Росії про "брудну бомбу" є не чим іншим, як благанням Кремля поговорити з ним. Так вважає глава МЗС Дмитро Кулеба, про що він і заявив в інтерв'ю ТСН.

"Оскільки з ними ніхто не хоче говорити, тому що їхня звірська агресивна політика є всім зрозумілою, вони шукають приводи змусити із собою поговорити", – сказав Кулеба, назвавши історію з "брудною бомбою" прихованим, але "відчайдушним благанням поговорити".

Міністр зазначив, що тут мова йде навіть не про переговори, а про будь-який діалог з Росією, "щоб зімітувати: дивіться, нас поважають, із нами ведуть розмови".

"Жалюгідна позиція, але прикро, що весь світ вони ставлять на межу ядерного безумства заради того, щоб зімітувати якісь жалюгідні речі", – зазначив глава МЗС.