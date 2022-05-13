Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»

«Нельзя допустить, чтобы главкома превратили ещё в одного сывочолого гетьмана, которого окружает раболепствующая секта».

Об этом, как сообщает Politeka.net в своем телеграм-канале пишет политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

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«Порохоботы, не превращайте Залужного в Порошенко.

Пока русские пытаются добить наших в Мариуполе и окружить в районе Северодонецка, разгорается очередной срач. Порохоботы открыто стравливают Залужного не только с Зеленским, но теперь и с частью армии.

Эти твари искусственно загоняют генерала в рамки и противопоставляют всем остальным. В том числе – командующему сухопутных войск Сырскому, которого в армии тоже многие уважают, заместителю главкома Мойсюку и другим. В сети уже масса постов «руки прочь от главкома», «армия вам не простит» и т.д. Посмотрите, кто это разгоняет. Там почти вся свора, которая обслуживала и обслуживает Порошенко. Это чистая игра, чтоб спалить главкома, возложить вину на Зеленского и перехватить власть. Что полностью разбалансирует страну.

Даже сам Зеленский позавчера призвал не давить на армию. Чтобы военные думали о деле, а не о том, как соответствовать хотелкам.

Все нормальные люди понимают, что на главкоме – громадная ответственность. Идёт война, есть достижения, есть ошибки. Армия нам не с неба упала, в ней полно тех, кого давно надо было вычистить. Мне пишут из многих боевых бригад, я знаю, что там происходит. Но вместо того, чтобы помогать избегать ошибок или спокойно их исправлять, порохоботы и полезные идиоты создают условия, чтоб проблемы накопились и выплеснулись.

Когда Залужного подставили с фондом, все доброхоты радостно хлопали в ладоши. 27 тыс. лайков под постом о создании фонда. И никто не подсказал, что в именной фонд может перечислить деньги какой-то олигарх или криминальный бизнес. А потом надо будет всё время оправдываться.

Видно, что у Залужного недостаточно политического опыта, поэтому его могут разводить «доброжелатели». Нельзя допустить, чтобы главкома превратили ещё в одного сывочолого гетьмана, которого окружает раболепствующая секта.

Напомню, что одна из причин фиаско Порошенко в 2019 года, что он создал секту порохоботов, которая настолько яростно кидалась на любого инокомыслящего, что всем остальным привила отвращение к Порошенко. Сегодня, когда Порошенко стал невыносимо токсичным, многие порохоботы перебежали к Залужному и по старым методичкам топят и его. Невыносимо смотреть на эту глупость, которая приобретает опасные формы нового культа.

Ведь война создаёт все условия для того, чтобы военные оформились как каста (в хорошем понимании этого слова), которая гарантирует порядок и хранит традиции Республики. И этой касте нужен пантеон Героев, который будет скреплять страну общими сверхусилиями, потерями и победами. Это уникальный шанс, построить на десятилетия мифологию, которая снимет все глупые исторические споры, и направит энергию нашей могучей нации вперёд - на созидание, на развитие, на рывок, который позволит занять Украине главную роль в построSSийском пространстве. Который определит ее судьбу в качестве драйвера построSSийского пространства и оси, на которую будут ориентироваться все страны, которые хотят выползти из-под развалин ордынского ига. И, с**а, самое тупое, что можно сделать в нашей ситуации - создать культ личности, пересраться между собой и пр**бать все. Астанавитесь!»