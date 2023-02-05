Радник Залужного повідомив, якої ще зброї потребує Україна для наступу

За його словами, наступ можливий вже навесні-влітку.

Радник Залужного повідомив, якої ще зброї потребує Україна для наступу
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Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс під час візит у Київ розповів, яка зброя необхідна Україні для здійснення майбутнього наступу.

За його словами, щоб повернути окуповані території, потрібна бронетехніка – танки, бойові броньовані машини, а також добре координована артилерія та авіація. Щоб розпочати великий наступ Україні знадобиться 300 або більше танків і стільки ж бойових бронемашин.

Крім того, за словами Райса, потрібні далекобійні ракети типу Atacms та винищувачі F-16 - для нанесення ударів по ворогу вглиб захоплених територій, оскільки російські загарбники пересунули свої командні пункти подалі від досяжності Himars.

«Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як Atacms, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. Росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії Himars, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності Himars», – пояснив Райс в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS.

"Важливість застосування DPICM для збільшення втрат особового складу загарбників у цій війні на виснаження просто неможливо перебільшити. DPICM може змінити гру і допомогти Україні виграти війну на виснаження", - пояснює радник.

Він також вважає, я вважаю, що терези вагів рішуче схиляються у бік української перемоги.

"Українська армія набагато більша і краще забезпечена, ніж рік тому. Українське командування неодноразово доводило, що значно перевершує росіян у своєму мистецтві. російська армія за останній рік сильно ослабла. ЗСУ довели, що вони – найкраща армія Європи, і зараз вона отримує від усієї Європи та США належне озброєння та боєприпаси. Втрати росіян збільшуються щодня і зараз досягають майже 1000 убитих і 3000 поранених на день", - зауважив Райс.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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