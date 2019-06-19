Порошенко: РоSSия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО

Экс-президент заявил, что Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным

Порошенко: РоSSия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО
Фото: Михаил Палинчак

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что РоSSия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных. Об этом Порошенко заявил в интервью информационному агентству «Главком».

По его словам, таким образом переговоры начали превращаться «в фарс».

«От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву, Порошенко отметил, что «некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало».

«Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву», - подчеркнул экс-президент.

«Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась, - отметил он. - Путин понимал, что любой шаг, направленный на решение ситуации с заложниками, по его представлению, работал на Порошенко».

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что «этот вопрос лежит в компетенции СБУ».

«Кстати, я уже не во власти, но ведь Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство», - добавил Порошенко.

«Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла РоSSии Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей», - подчеркнул он.

При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом «Европейской Солидарности» на досрочных выборах в парламент. «Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине», - подчеркнул Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос" обошел партии Порошенко и Тимошенко по рейтингу"Голос" обошел партии Порошенко и Тимошенко по рейтингу
Партия Порошенко предостерегла своих депутатов в Харькове от поддержки проспекта ЖуковаПартия Порошенко предостерегла своих депутатов в Харькове от поддержки проспекта Жукова
Геращенко о Гройсмане: некоторые политики теряют достоинство и здравый смыслГеращенко о Гройсмане: некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл
Гройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлоеГройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлое
Гройсман пожаловался на "враждебную" правоохранительную систему при ПорошенкоГройсман пожаловался на "враждебную" правоохранительную систему при Порошенко
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборыЯценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Вопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - ХомчакВопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - Хомчак
РоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛОРоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО
ZIK перешел под контроль соратника МедведчукаZIK перешел под контроль соратника Медведчука
Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на газ: У нас уже были "скидки"... В результате мы потеряли КрымЯценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на газ: У нас уже были "скидки"... В результате мы потеряли Крым
Последние новости
Подгружаем последние новости