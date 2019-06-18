На ближайшие 30 лет придется пиковый прирост населения Земли, потом темпы начнут уменьшаться, - ООН

Население Земли вырастет до 9,7 млрд человек в 2050 году

На ближайшие 30 лет придется пиковый прирост населения Земли, потом темпы начнут уменьшаться, - ООН
Фото: reactor.inform

К концу 2050 года мировое население Земли достигнет 9,7 млрд человек по сравнению с 7,7 млрд человек на данный момент. Несмотря на это, темпы роста населения будут уменьшаться и государства столкнутся с проблемой старения населения.

Об этом расписано в новом докладе ООН по народонаселению.

Согласно оценкам экспертов ООН, по количеству населения Индия обгонит Китай примерно в 2027 году. Ожидается, что к этому времени в Индии будут жить 1,491 млрд человек, а в Китае - 1,479 млрд человек. Численность населения Африки к югу от Сахары удвоится до 2050 года.

На ближайшие 30 лет придется пиковый прирост населения, после этого темпы начнут уменьшаться: сли такая тенденция будет иметь место, то к 2100 году население Земли достигнет 10,8 млрд человек.

В ближайшие 30 лет, основной рост населения будет приходить на девять стран, среди которых выделяются Индия, Нигерия и Пакистан. В этот список также вошли: Демократическая республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

В 2019 году средний мировой показатель рождаемости составляет 2,5 ребенка на женщину, в 1990 году он составлял 3,2. Отмечается, что для предотвращения убыли населения рождаемость в стране должна превышать 2,1 ребенка на женщину (не учитывая приток мигрантов).

Заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмина отметил, что факт увеличения численности граждан трудоспособного возраста (25-64 года), предоставляет новые возможности для экономического роста в развивающихся странах

Несмотря на это, максимальные темпы прироста населения наблюдаются в беднейших странах мира, это усложняет задачи по борьбе с бедностью, нехваткой питания и неравенством, а также по улучшению образовательной сферы и здравоохранения.

Кроме этого, к 2050 году каждый шестой человек будет старше 65 лет, в то время, как в 2018 году старше 65 лет был всего один человек из 11. К 2050 году четверть населения Европы и Северной Америки будет старше 65 лет. Согласно данным доклада, это может привести к серьезному повышению госрасходов на соцобеспечение, здравоохранение и пенсии.

В целом, прогнозы ООН предусматривают три сценария - оптимистичный, пессимистичный и средний.

Напомним, согласно утечке информации из другого доклада ООН о животных и растениях, за 10 лет может исчезнуть миллион видов животных и растений с учетом того, что на Земле сейчас около восьми миллионов видов флоры и фауны.

Такой вывод можно сделать, исходя из анализа изменений в природе за последние 15 лет.


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