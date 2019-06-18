Украина обсудила с Францией перспективы производства патрульных катеров

Аваков обсудил с Бруно ле Мэром производство алюминиевых катеров, которые еще не производят в Украине.

Украина обсудила с Францией перспективы производства патрульных катеров
Фото: twitter/AvakovArsen

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с главой Минфина Франции Бруно ле Мэром перспективы совместного производства патрульных катеров для нужд Государственной пограничной службы Украины. Об этом Аваков написал у себя в твиттере.

"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность - алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине. Легкие и маневренные для мониторинга границы и спец.операций", - подчеркнул министр.

Напомним, перед встречей в Париже с Владимиром Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Арсеном Аваковым сотрудничество в авиасфере.

Отмечается, что президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции.


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