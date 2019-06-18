Над зданием муниципалитета в Швеции неизвестные повесили флаг СССР

Это сделал кто-то из сотрудников, поскольку, чтобы повесить флаг, нужно иметь специальный ключ.

В понедельник, 17 июня, утром над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю в Швеции неизвестные повесили флаг Советского Союза. Об этом написала шведская газета Expressen.

Смотритель, который по приходу на работу заметил флаг, сразу же его снял.

Начальник Службы безопасности муниципалитета Тебю Густав Сундман отметил, что никто кроме сотрудников не мог этого сделать, поскольку, чтобы поднять флаг – требуется специальный ключ.

"Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти", - отметил он.

Сундман также сообщил, что наверняка флаг повесили ночью.

На данный момент, над муниципалитетом снова подняли флаг коммуны, а об инциденте сообщили в полицию. "Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать", - добавил Сундман.

Напомним, в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Согласно закону, запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

За нарушение норм этого закона предусмотрена уголовная ответственность по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины – от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты предусмотрен штраф от 850 до 5100 грн или административный арест на срок до 15 суток, согласно статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.