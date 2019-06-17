Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента

"Реформа будет, она направлена на европейский офис, который обеспечивает деятельность президента".

Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Адміністрація президента України
Фото: Макс Требухов

Глава Администрации президента Андрей Богдан анонсировал реформу этого органа, которая может предусматривать переименование и переезд в другое помещение.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" 16 июня.

"Администрация президента ассоциируется и у нас, и у украинцев с доминантом, определяющим все категории жизни и влияющим на все что угодно. Мы отходим от названия Администрация президента, будем создавать европейский орган, который помогает президенту видеть направления развития Украины, где сконцентрируются ученые и интеллектуалы, которые формируют политику президента в развитии государства, а не влияют на сегодняшние проблемы, не понимая, куда движется страна. Реформа будет, она направлена на европейский офис, который обеспечивает деятельность президента и дает направление развития государства", - сказал Богдан.

В рамках этой реформы планируется переезд с Банковой в другое помещение.

Нынешнее здание АП будет или продано, или передано под музей.

"Мы рассматриваем как вариант превращение этого здания в Музей государственности Украины", - сказал Богдан.

Напомним, что Администрация Президента Украины была создана в 1991 году президентом Леонидом Кравчуком. Третий президент Виктор Ющенко на второй день после вступления в должность переименовал АП в Секретариат Президента. Четвертый президент Виктор Янукович сразу после инаугурации вернул название Администрация Президента.


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