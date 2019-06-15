Вопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - Хомчак
"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак убежден, что Украина не должна сдавать позиции в Керенском проливе, но вопрос нового прохождения через него украинских сил пока не стоит.
Об этом он заявил в интервью "BBC Украина".
"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Но конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал Хомчак.
Он подчеркнул, что сначала нужно разобраться с актом агрессии РоSSии, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив - в ноябре прошлого года. При этом, отметил Хомчак, сегодня уровень угрозы со стороны РФ не снизился.
"Уровень угрозы не уменьшился, потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации. Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив. Что касается нашей готовности дать отпор, то все решения приняты, руководство ООС готово реагировать на все угрозы", - заявил начальник Генштаба.
Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.
25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования трибунала.
В тот же день Московский суд рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.
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15.06.2019 01:55