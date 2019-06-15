Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - советник Зеленского

Украинская делегация посетила Эстонию с рабочим визитом.

Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - советник Зеленского
Фото: president.gov.ua

10-11 июня украинская делегация во главе с советником президента Владимира Зеленского Михаилом Федоровым посетила Эстонию.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что главной целью рабочего визита было получение профессиональной оценки концепции "Государство в смартфоне" и привлечение качественной экспертизы в будущем.

"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность «электронного гражданства» - опыт этой страны действительно поражает. Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции «Государство в смартфоне», чтобы сделать стремительный скачок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - заявил Федоров.

Украинская делегация провела более 10 встреч, в частности с СІО (главным менеджером по информатизации) Эстонии, госсекретарем Кабинета министров, представителями Еврокомиссии, Министерства иностранных дел, Агентства информационных систем, Центра реестров, Академии е-правительства.

"Главное, что мы получили от эстонских экспертов положительную обратную связь в отношении наших планов, а также договорились о конкретной поддержке относительно проведения аудита реестров, развития системы «Трембита», современной электронной идентификации SmartID и внедрения e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине. Это очень вдохновляет", - добавил советник Зеленского.

Со своей стороны, первый зампредседателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб отметил, что активное развитие системы "Трембита", которая заработала в Украине в конце мая, должно привести к полному реинжинирингу всех неэффективных, забюрократизированных и коррупционных процессов. В Эстонии на базе аналога "Трембиты" – X-Road налажено 2 тыс. 691 е-взаимодействие.

"Когда в Украине будет не менее 100 таких взаимодействий, каждый гражданин почувствует, что услуги стали более простыми и удобными, а государство - прозрачным и эффективным", - отметил он.

В Администрации президента Украины также сообщили, что уже на этой неделе начнутся экспертные обсуждения концепции "Государство в смартфоне". После этого документ будет обнародован с детальным планом действий на 2019 год и стратегическими целями до 2024 года.

Напомним, выступая на IT-форуме в Киеве, Зеленский призвал объединить усилия для внедрения электронного управления в стране, а также объявил о запуске проекта "Лифт".


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