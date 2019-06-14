В Киеве почтили память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под Луганском

На Михайловской площади киевляне поставили 49 пар берцов.

В Киеве почтили память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под Луганском
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

В Киеве почтили память военных, погибших в июне 2014-го в катастрофе Ил-76 под Луганском.

Акция состоялась на Михайловской площади в пятую годовщину трагедии.

В ходе акции близкие погибших, военные, киевляне поставили 49 пар берцов, которые символизируют украинских военных, погибших при падении Ил-76.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО - Виктор Назаров.

Военная прокуратура обвиняла генерала Назарова в служебной халатности. Весной 2017 Назарова признали виновным и приговорили к 7 годам лишения свободы. Компенсации семьям погибших военных обязали выплатить Минобороны.


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