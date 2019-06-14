?Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года

Запрет будет предусматривать отказ от полиэтиленовых пакетов, трубочек для питья и пластиковой посуды.

Канада объявила, что запретит использование одноразового пластика с 2021 года, чтобы спасти океаны от загрязнения. Об этом завил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Радио Свобода".

"Мне очень приятно сообщить, что в 2021 году Канада запретит вредный пластик для одноразового использования", - заявил Трюдо, отметив, что Канада перерабатывает менее 10% своего пластика.

Запрет будет предусматривать постепенный отказ от полиэтиленовых пакетов, трубочек для питья и пластиковых столовых приборов, которые составляют большую часть пластиковых отходов в морях по всему миру.

Отмечается, что конечный срок до 2021 года, был выбран для того, чтобы дать предпринимателям время приспособиться к этим правилам.

Напомним, 27 марта Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика. Этот законопроект вступит в силу в 2021 году.

Таким образом, с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий - в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов.

С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.