ZIK перешел под контроль соратника Медведчука

Депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, стал владельцем телеканала ZIK (компании "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации").

Теперь ему принадлежит три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ", - говорится в заявлении Козака на сайте "112 Украина".

Напомним, что раньше ZIK принадлежал семья львовского бизнесмена Петра Дыминского, который скрывается за границей в связи с угрозой уголовного преследования за ДТП со смертельным исходом.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока".

Сейчас он баллотируется в первой десятке "Оппозиционной платформы За жизнь".