Реформа оплаты труда учителей обойдется в 25 млрд гривен, - Гриневич

Конечная цель Минобразования - поднять зарплату до 4 минимальных.

Реформа оплаты труда учителей обойдется в 25 млрд гривен, - Гриневич
Фото: Владислав Мусиенко

Министерство образования и науки подготовило реформу оплаты труда педагогов. Внедрение реформы потребует от государства 25 млрд гривен в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выравниваем эти огромные дисбалансы", - сказала министр образования Лилия Гриневич.

"Когда молодой специалист приходит в школу, он имеет минимальную зарплату. Оставшись на несколько лет, учитель уходит. Поэтому мы и решили сделать это изменение. Однако это новшество может происходить только вместе с новым бюджетом. Поэтому, к сожалению, из-за досрочных выборов внедрение этого повышения зарплат под угрозой", - сказала министр.

По подсчетам министерства, для начала реформы в 2020 году потребуется 25 млрд грн, и эта сумма будет постепенно увеличиваться до 2023 года.

"Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила министр.

Напомним, во время избирательной кампании на выборах президента Украины в команде Владимира Зеленского заявляли о повышении зарплат учителей до 4 тыс. долларов. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляла, что не может обещать повышения зарплаты для педагогов в 2019 году, так как Украине придется выплачивать долги по заимствованиям


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