США на заседании Совбеза ООН не смогли доказать причастность Ирана к атакам на танкеры

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе. Члены Совбеза осудили атаку на танкеры и призвали тщательно расследовать инцидент, передает "Немецкая волна".

Официальных решений о событиях в Оманском заливе на экстренном заседании Совета безопасности ООН принято не было.

По словам представителя председательствующего в ООН Кувейта Мансура Айяд аль-атайба, США не предоставили Совбеза доказательств причастности Ирана к инциденту.

В то же время постоянный представитель США при ООН Джон Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран .

Напомним, вчера что в Оманском заливе произошли атаки на два нефтяных танкера. Экипажи танкеров спасены, в акватории патрулируют корабли ВМС США .