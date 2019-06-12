Выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо, - Порошенко

"Наша команда будет делать все, чтобы помочь новой власти не наделать ошибок".

Выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо, - Порошенко
Фото: Михаил Палинчак

Только членство в НАТО может стать гарантией безопасности для Украинского государства в целом и каждого гражданина в частности, и команда «Европейской Солидарности» имеет четкий план, как этого достичь в пределах ближайших 10 лет. Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он отметил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо. «Если бы я так действовал в 2014-м году, враг был бы или в Киеве, или во Львове. Есть темы, по которым референдумы проводить категорически вредно», - убежден Порошенко.

Он также заявил, что недопустимо запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы роSSийско-террористических сил. «Украинские войска должны иметь право себя защитить», - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что решение о так называемой «блокаде» оккупированных территорий приняли, когда Путин ввел рублевую зону на оккупированных территориях и конфисковал в пользу РоSSийской Федерации имущество, заводы и фабрики. «Конфисковал их у государства Украина, у частных владельцев. Мы сказали - пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями. Они вывели эти предприятия с налоговой зоны Украины. И это значит, что все, что заработают эти предприятия, пойдет на финансирование терроризма», - отметил Порошенко.

Если продолжить покупать продукцию незаконно конфискованных украинских предприятий - это приведет к легитимизации роSSийской оккупации Донбасса, убежден Порошенко.

«Поэтому я буду делать все возможное, для того чтобы защитить Украину. Наша команда будет делать все, чтобы помочь новой власти не наделать ошибок. Мы должны защитить наше движение вперед в Северо-Атлантический альянс, не дать отменить изменения в Конституцию относительно НАТО и ЕС и развернуть нашу страну назад в сторону роSSийской империи. Наша команда знает, как этого не допустить », - подчеркнул пятый президент Украины.


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