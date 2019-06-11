Зеркаль в Гааге: РоSSия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подчеркнула, что Постоянная палата третейского суда в Гааге имеет право рассматривать дело по иску относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом она заявила в своем выступлении, текст которого опубликовала в Фейсбуке.

"Вчера РоSSия отчаянно пыталась модифицировать предмет этого дела, чтобы загнать его в рамки возражений РоSSии. Сегодня вы увидите истинную суть дела, представленного на ваше рассмотрение. Соответственно, вам станет понятно, почему ни одно из возражений РоSSии не представляет препятствия для вашей юрисдикции", - сказала Зеркаль, обращаясь к членам суда.

Она заявила, что РоSSия разворовывает украинские ресурсы в Черном море.

"Начиная с весны 2014 года РоSSия украла уже более 9 миллиардов кубометров природного газа. Она пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии роSSийским компаниям. РоSSия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по просторам Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула Зеркаль.

Она также выразила надежду, что, принимая участие в этом судебном процессе, РФ подтвердила намерения выполнять его решения.

"Мы так же надеемся, что признание Россией приказа Международного трибунала по морскому праву о назначении временных мер, о котором дважды упоминалось вчера, означает, что РоSSия готовится к выполнению этого обязательного приказа", - сказала представитель Украины.

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Напомним, 10 июня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ " о нарушении оккупантами прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому прав.

В понедельник выступала роSSийская сторона, сегодня - ответ Украины. Письменные пояснения Украины, где подробно изложена позиция по всем возражениям россиян, доступны на сайте трибунала.