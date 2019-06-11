Епифаний в Стамбуле помолился вместе с предстоятелем Элладской церкви
Архиепископ Афинский может стать первым, кто признает ПЦУ после Томоса.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) 10 июня прибыл в Стамбул по случаю тезоименитства (именин) вселенского патриарха Варфоломемея.
Как сообщается на сайте ПЦУ, он посетил вечернюю службу в храме монастыря "Живоносный источник", на которой присутствовал не только патриарх, но и предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
С января 2019 года Православная церковь Украины включена в диптих поместных православных церквей.
Однако ни одна из 13 других поместных церквей пока что публично не признала ПЦУ.
Епифаний в интервью LB.ua говорил, что Элладская православная церковь, скорее всего, первой признает ПЦУ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.06.2019 16:53
11.06.2019 16:53