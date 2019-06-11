Епифаний в Стамбуле помолился вместе с предстоятелем Элладской церкви

Архиепископ Афинский может стать первым, кто признает ПЦУ после Томоса.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) 10 июня прибыл в Стамбул по случаю тезоименитства (именин) вселенского патриарха Варфоломемея.

Как сообщается на сайте ПЦУ, он посетил вечернюю службу в храме монастыря "Живоносный источник", на которой присутствовал не только патриарх, но и предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.

С января 2019 года Православная церковь Украины включена в диптих поместных православных церквей.

Однако ни одна из 13 других поместных церквей пока что публично не признала ПЦУ.

Епифаний в интервью LB.ua говорил, что Элладская православная церковь, скорее всего, первой признает ПЦУ.