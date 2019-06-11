Посольство США в Украине призвало РоSSию прекратить преследование крымских татар
Дипломаты осуждают обыски и аресты местного населения на оккупированном полуострове.
Посольство США в Украине призвало роSSийские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба посольства на своей странице в Фейсбуке.
В американском посольстве отметили, что на этой неделе на оккупированном полуострове были арестованы еще восемь человек.
"Нарастающее преследование крымских татар роSSийскими властями неприемлемо и должно прекратиться", - заявили в посольстве.
Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, роSSийские силовики задержали 8 человек. Вчера оккупационный суд Симферополя арестовал четверых задержанных, сегодня такие же решения суд вынес по остальным крымским татарам. Всех их подозревают в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир".
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