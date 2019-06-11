?В Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городах

За прошедшие сутки в Национальную полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве , Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал он.

По словам Аброськина, правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ ", - сообщил замглавы Нацполиции.

"От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда - с поддержкой, иногда с раздражением. Но, несмотря ни на что, мы будем проверять каждое обращение", - добавил Аброськин.

Напомним, ранее правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, который совершил ложное сообщение о заложенной взрывчатке на атомной электростанции в городе Энергодар.

Согласно законодательству, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности наказывается лишением свободы сроком от двух до шести лет.