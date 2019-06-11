В Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городах
По данным полиции, большинство сообщений - из РоSSии.
За прошедшие сутки в Национальную полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.
Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал он.
По словам Аброськина, правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.
"Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РФ", - сообщил замглавы Нацполиции.
"От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда - с поддержкой, иногда с раздражением. Но, несмотря ни на что, мы будем проверять каждое обращение", - добавил Аброськин.
Напомним, ранее правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, который совершил ложное сообщение о заложенной взрывчатке на атомной электростанции в городе Энергодар.
Согласно законодательству, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности наказывается лишением свободы сроком от двух до шести лет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.06.2019 21:33