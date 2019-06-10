У Зеленского еще выбирают кандидатуры на новых глав ОГА

Сегодня, 10 июня Кабинет министров Украины утвердил увольнение 13 руководителей областей. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель у себя на фйесбуке.

"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - отметила она.

Мендель также подчеркнула, что в команде продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области. Основные критерии отбора: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей. Пресс-секретарь Зеленского рекомендует еще сразу подготовить идеи по местной команде кандидатов.

При отборе кандидатов на главы ОГА, команде помогают несколько международных HR-компаний, а также активисты и волонтеры в регионах.

Напомним, 5 июня Кабинет министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда глав областных государственных администраций.