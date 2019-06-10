Зеленский предложил отсрочить запуск рынка электроэнергии на год

С 1 июля в Украине может резко вырасти тарифы на свет.

Зеленский предложил отсрочить запуск рынка электроэнергии на год
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду безотлагательный законопроект №10376, которым предлагается отсрочить запуск рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"К сожалению, за два года [с момента принятия закона о рынке электроэнергии] не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям", - написал Герус в фейсбуке.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

Западные партнеры, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

Служба безопасности Украины заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.


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