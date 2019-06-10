?АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом

Под офис Зеленского могут забрать этажи фондов Музея истории Киева.

Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

Об этом сообщила журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа в фейсбуке.

О таком варианте стало известно, когда в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировали из окна. Липа написала, что под АП могут забрать этажи фондов Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты".

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, в комментарии LB.ua сказала, что АП хотят перенести подальше от центра и что "Украинский дом" под заданные критерии не подходит. Однако позже она подтвердила, что такой вариант действительно рассматривается.

В архитектурном бюро сказали что они "предоставляют консультации" и "комментировать пока нечего".

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд призвал Администрацию президента не переезжать в Украинский дом. Он считает, что там должен появиться музей современного искусства.

"Бывший музей ленина - единственное в центре столицы большое здание, построенное с учетом музейных требований к климат-контролю, контролю влажности, безопасности. Оборудование там, конечно, допотопное, но его можно легко заменить на современное. Господин президент, отдайте Украинский дом под этот музей - станете нашим Помпиду. Центр Помпиду - главное, что сохранило в истории имя второго президента Пятой французской республики. Хорошая инвестиция в вечность", - написал Ройтбурд в фейсбуке.

Напомним, что еще одно возможное место для переезда АП - конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича".