Рф приберегла высокоточные ракеты: какой украинский город может оказаться под их обстрелом

Стратегические бомбардировщики рф базируются в городе Энгельс, это пригород Саратова. Оттуда они выходят в акваторию Каспийского моря.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов отметил в интервью ТСН, что в войне против Украины РоSSия начала использовать "доисторические" ракеты советского образца. Он пояснил, что высокоточные ракеты рашисты приберегли, но готовы будут использовать.

Олег Жданов заявил, что в основном Украину обстреливают ракетами советского образца Х-22 и Х-59 — это ракеты малой дальности, максимальное их расстояние 300-600 км.

А вот по Киеву несколько дней назад удар нанесли с акватории Каспийского моря. Ракетами Х-55 или Х-101 из стратегических бомбардировщиков ТУ-95. Эти ракеты высокоточные и имеют дальность 2-2,5 тыс. км.