Газета "Голос Украины" извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондента
Региональный корреспондент оскорбительно высказался против Зеленского и Беленюка.
Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" принесла извинения за антисемитские высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного. Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте.
"С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули", - сказано в заявлении.
Редакция заявила, что никогда не разделяла позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности.
Вместе с тем газета отметила, что "не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий".
На данный момент редакция рассматривает целесообразность нахождения Чепурного на занимаемой должности.
Напомним, ранее корреспондент газеты Василий Чепурной на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал антисемитские и расистские высказывания в адрес президента Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Жана Беленюка.
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