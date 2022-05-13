Австралия забеспокоилась из-за корабля-шпиона Китая у своего побережья

Судно было в близости к военным и разведывательным объектам.

Австралия забеспокоилась из-за корабля-шпиона Китая у своего побережья
Фото: AliExpress

У западного побережья Австралии отследили разведывательное судно Китая. Корабль находился в 50 морских милях от секретного оборонного объекта, пишет Reuters.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что корабль ВМС Китая не был в территориальных водах Австралии, но его присутствие в этом регионе "вызывало беспокойство".

"Это совершенно точно судно разведки, и они следят за нами, а мы внимательно следим за ними", – заявил он журналистам.

Шпионский корабль отследили на прошлой неделе, когда он проходил мимо военно-морской станции связи Гарольда Э. Голта в Эксмуте. Эта станция используется американскими, австралийскими и союзными подлодками.

"Я думаю, это акт агрессии. Особенно потому, что он зашел так далеко на юг", – заявил австралийский министр обороны Питер Даттон.

Он добавил, что судно было в непосредственной близости к военным и разведывательным объектам западного побережья.

Посольство КНР в Австралии не ответило на запрос журналистов о комментарии.

На 21 марта в Австралии запланированы выборы и вопрос угроз национальной безопасности со стороны Китая стал главной темой предвыборной кампании.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
РоSSияне могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь" 11 мая — депутатРоSSияне могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь" 11 мая — депутат
Блок рекламы


Похожие новости
Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голодаПредставитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода
Возросло количество раненых детей из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурораВозросло количество раненых детей из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора
"Раздел, руки связал и....": оккупантов публично карают из-за массовых отказов воевать в Украине"Раздел, руки связал и....": оккупантов публично карают из-за массовых отказов воевать в Украине
В ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — BloombergВ ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — Bloomberg
WP: Экс-посол Китая в Украине уверен в поражении РоSSии в войне, уже изменившей мировой порядокWP: Экс-посол Китая в Украине уверен в поражении РоSSии в войне, уже изменившей мировой порядок
Из-за санкций РФ вынуждена использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в военной технике — WPИз-за санкций РФ вынуждена использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в военной технике — WP
РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — ГенштабРоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб
РоSSия из-за значительных боевых потерь меняет свою пропаганду – ГУРРоSSия из-за значительных боевых потерь меняет свою пропаганду – ГУР
Из-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детейИз-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детей
Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в УкраинуИлон Маск отреагировал на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости