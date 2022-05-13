Австралия забеспокоилась из-за корабля-шпиона Китая у своего побережья

Судно было в близости к военным и разведывательным объектам.

У западного побережья Австралии отследили разведывательное судно Китая. Корабль находился в 50 морских милях от секретного оборонного объекта, пишет Reuters.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что корабль ВМС Китая не был в территориальных водах Австралии, но его присутствие в этом регионе "вызывало беспокойство".

"Это совершенно точно судно разведки, и они следят за нами, а мы внимательно следим за ними", – заявил он журналистам.

Шпионский корабль отследили на прошлой неделе, когда он проходил мимо военно-морской станции связи Гарольда Э. Голта в Эксмуте. Эта станция используется американскими, австралийскими и союзными подлодками.

"Я думаю, это акт агрессии. Особенно потому, что он зашел так далеко на юг", – заявил австралийский министр обороны Питер Даттон.

Он добавил, что судно было в непосредственной близости к военным и разведывательным объектам западного побережья.

Посольство КНР в Австралии не ответило на запрос журналистов о комментарии.

На 21 марта в Австралии запланированы выборы и вопрос угроз национальной безопасности со стороны Китая стал главной темой предвыборной кампании.