Австралия забеспокоилась из-за корабля-шпиона Китая у своего побережья
Судно было в близости к военным и разведывательным объектам.
У западного побережья Австралии отследили разведывательное судно Китая. Корабль находился в 50 морских милях от секретного оборонного объекта, пишет Reuters.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что корабль ВМС Китая не был в территориальных водах Австралии, но его присутствие в этом регионе "вызывало беспокойство".
"Это совершенно точно судно разведки, и они следят за нами, а мы внимательно следим за ними", – заявил он журналистам.
Шпионский корабль отследили на прошлой неделе, когда он проходил мимо военно-морской станции связи Гарольда Э. Голта в Эксмуте. Эта станция используется американскими, австралийскими и союзными подлодками.
"Я думаю, это акт агрессии. Особенно потому, что он зашел так далеко на юг", – заявил австралийский министр обороны Питер Даттон.
Он добавил, что судно было в непосредственной близости к военным и разведывательным объектам западного побережья.
Посольство КНР в Австралии не ответило на запрос журналистов о комментарии.
На 21 марта в Австралии запланированы выборы и вопрос угроз национальной безопасности со стороны Китая стал главной темой предвыборной кампании.