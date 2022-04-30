Захватчики уже начали использовать беспилотники своего МЧС, - ОТГ "Восток"
"Видимо совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками", - отреагировали украинские защитники.
РоSSийские захватчики стали использовать беспилотники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток" ВСУ.
"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы роSSийских оккупантов "Орлан-10". На фото видно, что "птичка" принадлежит МЧС роSSийского рейха. Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими" , – отметили украинские военные.
В ВСУ шутят - ждут теперь роSSийские "боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями".
Напомним, по состоянию на 30 апреля, украинские защитники уничтожили 232 вражеских БПЛА.
Сегодня в Запорожской области ВСУ сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь артиллерии. Вчера такой же аппарат был уничтожен над Днепропетровской областью.